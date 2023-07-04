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Взрывы в Москве: столицу РФ и окрестности атаковали БПЛА (ВИДЕО)
Утром 4 июля в Москве, а также в населенных пунктах в Подмосковье раздались взрывы. Выяснилось, что город атаковали беспилотники.
Об этом сообщил спикер председателя Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук со ссылкой на СМИ.
Местные жители публикуют в сети последствия атак. В некоторых районах заметили дым. Дроном также атаковали военную часть в населенном пункте Кубинка, Московская области. Зафиксировали попадание в административное здание.
Из-за атаки самолеты, летевшие в аэропорт "Внуково", перенаправляются в другие.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это не мы, потому что нас там нет. Во-вторых, мы еще не начинали. А, в-третьих, нам делать свое", - заверил Братчук, подчеркивая, что Украина никак не причастна к событиям в РФ.
Известно, что в районе Новой Москвы, недалеко от МКАД, раздалась серия взрывов с интервалом в 5 минут. Как считает Братчук, вероятной причиной стала работа ПВО.
Кто стоит за атакой на РФ, неизвестно. Заметим, что в последнее время в РФ сохраняется нестабильная ситуация. В частности, боевики ЧВК "Вагнер" пытались начать мятеж. Кроме того, в приграничных районах действуют партизанские отряды и группы Российского добровольческого корпуса (РДК).
Источник фото: ua.depositphotos.com