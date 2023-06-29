Пригожин продолжает торговаться с Кремлем о деталях соглашения, - ISW

После неудачного мятежа в РФ продолжаются обсуждение деталей договоренностей, заключенных между учредителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным белорусской мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", 27 июня самолет Пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи в Беларуси в направлении России – сначала в Москву, а затем сразу в Санкт-Петербург.

Военный преступник, бывший российский офицер и блогер Игорь Гиркин утверждал, что Пригожин вернулся в РФ для переговоров с неназванными российскими официальными лицами и советом командиров ЧВК "Вагнер".

"ISW не может независимо подтвердить, действительно ли Пригожин вернулся в Россию, а также подробности предполагаемого визита, но Пригожин, возможно, ненадолго вернулся, чтобы проработать дополнительные детали соглашения, заключенного с белорусским диктатором Александром Лукашенко", - предполагают аналитики.

Кроме того, в российском информационном пространстве продолжаются спекуляции относительного этого соглашения. Так, российский военный блоггер, связанный с "Вагнером", опубликовал интервью с белорусским наемником, в котором он утверждал, что "Вагнер" открыл "новое боевое направление" в Беларуси и что некоторые боевики "Вагнера" будут "работать в России" ", а некоторые – в Беларуси".

Российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источник в российском Министерстве обороны утверждает, что вместе с Пригожиным в Беларусь уехало только 1000 бойцов ЧВК "Вагнер". Кроме того, белорусский оппозиционный телеканал "Беламова" утверждал, что спутниковые снимки от 27 июня показывают строительство нового военного объекта в Осиповичском районе, который не был виден по состоянию на 13 июня, предполагая, что на снимках может быть видно строительство тренировочного лагеря ЧВК. Вагнер" в Беларуси.

При этом не ясно, появилось ли строительство военного объекта к объявлению о соглашении Пригожина и Лукашенко 24 июня, и эксперты ISW не могут независимо подтвердить, имеет ли этот объект какое-либо отношение к вагнеровцам.

"Однако широко распространенные спекуляции вокруг позиции Вагнера в Беларуси предполагают, что некоторые аспекты соглашения все еще находятся на стадии обработки", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что восстание "вагнеровцев" уже оказывает широкое влияние на российскую командную структуру и спровоцировало "масштабные чистки" среди командного состава вооруженных сил России. В настоящее время ФСБ производит проверку российского военного руководства, а также отдельных командиров подразделений.

Как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, будущее ЧВК "Вагнер" остается неопределенным и, возможно, не будет связано с Евгением Пригожиным. Кремль планирует подчинить наемников Министерству обороны.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".