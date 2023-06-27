В ISW розповіли, що чекає на "вагнерівців" після невдалого заколоту Пригожина

Майбутнє ПВК "Вагнер" залишається невизначеним і можливо не буде пов'язане з Євгеном Пригожиним. Кремль натомість планує підпорядкувати найманців Міністерству оборони.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Білорусь не запропонує бойовикам приватної військової компанії "Вагнер" надійний притулок, якщо Кремль тиснутиме на самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка. Відтак, відхід до сусідньої країни може стати пасткою для Євгена Пригожина та його найманців.

За оцінками аналітиків, у Кремлі, найімовірніше, вважатимуть зрадниками тих "вагнерівців", які підуть за Пригожиним до Білорусі.

Російський диктатор Володимир Путін, зокрема, заявив у своєму виступі 26 червня, що бойовикам дозволено поїхати до Білорусі і що він дотримається своєї обіцянки.

"Путін міг заарештувати командування ПВК "Вагнер" за державну зраду, але натомість запропонував пробачити, що вказує на те, що йому потрібна навчена та ефективна військова сила. Путін також, ймовірно, намагається завершити ініційовану Міноборони Росії спробу формалізації приватних військових компаній", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що глава Кремля, ймовірно, дав особисту обіцянку, що найманці "Вагнера", які вирушать до Білорусі, будуть там у безпеці. Довгострокова цінність цієї обіцянки, на думку аналітиків, усе-таки сумнівна. У Білорусі бойовики навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.

Фахівці нагадали, що Лукашенко вже раніше передавав Москві 33 затриманих білоруських найманця ПВК "Вагнер" після того, як використав їх як важіль проти Кремля у 2020 році. ISW не бачить видимих причин, із яких він не пішов би на такий крок знову.

Аналітики підкреслюють, що промова Путіна 26 червня, ймовірно, сигналізувала про рішучий розрив з Пригожиним, і цілком ймовірно, що Кремль спробує замінити його.

Натомість Пригожин спробував применшити значення свого збройного повстання у своїй першій заяві після провалу бунту, ймовірно, намагаючись захиститися від звинувачень у спробі державного перевороту проти Путіна.

Пригожин заявив, що "вагнерівці" не мали наміру повалити уряд, а натомість намагалися підвищити обізнаність про зусилля російського Міністерства оборони знищити "вагнерівці"

Пригожин повторив, що ПВК "Вагнер" вирішила зупинити просування за 200 кілометрів на південь від Москви, оскільки "Вагнер" розумів, що подальше просування призведе до втрат серед "Вагнера" та російських силовиків.

"Зусилля Пригожина переконати Путіна у своїй лояльності явно провалилися, оскільки Путін охарактеризував збройне повстання як спробу шантажу та засудив його організаторів як зрадників після заяви. Використання Путіним слова "шантаж" свідчить про те, що Путін відчув, що Пригожин намагався змусити його прийняти свої вимоги, а не мав наміру напряму атакувати Кремль", - вважають аналітики.

Вони додають, що місцезнаходження Пригожина станом на 26 червня залишається невідомим, хоча деякі непідтверджені дані свідчать про те, що він перебуває в "Green City Hotel" на заході Мінська.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".

Натомість розвідка Сполучених Штатів очікувала, що марш "вагнерівців" на Москву наштовхнеться на набагато більший опір з боку російських військових і буде "набагато кривавішим, ніж був".