Невдалий заколот у РФ. США очікували, що "проллється набагато більше крові"

Розвідка Сполучених Штатів очікувала, що марш "вагнерівців" на Москву наштовхнеться на набагато більший опір з боку російських військових і буде "набагато кривавішим, ніж був".

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

У США були здивовані, що російські професійні військові не змогли краще протистояти військам ПВК "Вагнера", коли вони просувалися до Ростова і в напрямку Москви.

Ще більший подив, за словами співрозмовника CNN, викликало те, з якою швидкістю була укладена угода між Пригожиним та Кремлем.

"Я знаю, що, за нашими оцінками, вона мала бути набагато більш жорстокою і кривавою", - зазначив американський посадовець.

За інформацією видання, за кілька днів до заколоту американська розвідка вважала, що Пригожин збирається кинути виклик російському керівництву.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють, а сам він "піде в Білорусь".