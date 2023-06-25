Блінкен про спробу заколоту в РФ: не думаю, що ми бачили фінальний акт

Спроба заколоту ПВК "Вагнер" у Росії показала тріщини в країні-агресорці. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає персслужба Держдепу.

Він зазначив, що 16 місяців тому російські окупанти були поруч із Києвом, прагнучи захопити місто за лічені дні й стерти Україну з карти. А тепер президенту РФ Володимиру Путіну довелося захищати Москву "від найманця, якого він створив".

"Тож я думаю, що це ясно – ми бачимо, як виникають тріщини [...] Я не хочу спекулювати на цьому, але я не думаю, що ми бачили фінальний акт", – вважає держсекретар США.

Як сказав Блінкен, засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України – уявлення про те, що Україна чи НАТО якимось чином становлять загрозу для Росії.

"Є людина, яка публічно й дуже відкрито кидає виклик владі Путіна, й дуже відкрито", – вказав він.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють, а сам він "піде в Білорусь".