Невдалий заколот у РФ. Пригожину могли пообіцяти звільнення Шойгу та Герасимова, – ЗМІ

Засновнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину могли пообіцяти звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та ще кількох російських військових посадовців. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в спецслужбах.

Українські спецслужбовці припускають, що за розворот колон із "вагнерівцями" від Москви Пригожину могли пообіцяти зняття з посади Шойгу, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та менш значних посадовців в Росії, з якими конфліктує очільник ПВК.

При цьому співрозмовники видання висловили сумніви, що "вагнерівці" дійсно поїдуть у Білорусь.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють, а сам він "піде в Білорусь".