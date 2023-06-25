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Невдалий заколот у РФ. Пригожину могли пообіцяти звільнення Шойгу та Герасимова, – ЗМІ

Євгеній Пригожин
Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин

Засновнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину могли пообіцяти звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та ще кількох російських військових посадовців. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в спецслужбах.

Українські спецслужбовці припускають, що за розворот колон із "вагнерівцями" від Москви Пригожину могли пообіцяти зняття з посади Шойгу, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та менш значних посадовців в Росії, з якими конфліктує очільник ПВК.

При цьому співрозмовники видання висловили сумніви, що "вагнерівці" дійсно поїдуть у Білорусь.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції (КТО). 

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють, а сам він "піде в Білорусь".

Автор:
Артем Ющенко