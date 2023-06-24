Зеленський про "переворот" в РФ: хто обирає шлях зла – руйнує сам себе

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в РФ, які Москва назвала "військовим заколотом". Голова держави зазначив, що країна-агресорка, обравши шлях терору, врешті-решт сама себе зруйнує.

Про це він написав в своїх соціальних мережах, зокрема в Facebook.

"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір", - підкреслив голова держави.

Він зауважив, що Росія спочатку тероризувала мирні українські міста та села ракетними ударами. Згодом почала "принижуватися, щоб отримати "Шахеди". Президент також нагадав про ставлення російських командирів до свої солдат. Зокрема, вони кидали на вірну смерть тисячі військових.

"Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", — прокоментував Зеленський звернення Путіна, який намагався провести паралелі з революціями в РФ в попередніх століттях.

Зеленський впевнений, що Росія демонструє слабкість, і це очевидно.

"І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно", — сказав голова держави.

Він наголосив, що Сили оборони України здатні захистити не лише Батьківщину, але й Європу від "розповзання російського зла і хаосу".

Наостанок гарант звернувся до українців: "Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити. Слава Україні!".

На ситуацію також відреагували інші українські політики. Зокрема, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter: "Найближчі 48 годин визначать новий статус РФ. Або повноцінна Громадянська війна, або договірний Транзит влади, або Тимчасовий перепочинок перед наступним етапом падіння путінського режиму. Всі потенційні гравці зараз визначаються, на чиєму вони боці. Поки що в РФ панує приголомшливе "елітне" мовчання".

Секретар РНБО Олексій Данілов також прокоментував у Twitter: "Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині РФ. Процес розпочато".

Нагадаємо, засновник терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні", що в Україні вже почали називати "державним переворотом".

"Вагнеровці" нібито мають певні успіхи та заявляють, що військові регулярної російської армії "переходять на їхній бік". Водночас державні ЗМІ та вище військово-політичне керівництво країни замовчують про події в РФ. Delo.ua відслідкувало головні події "російського перевороту".