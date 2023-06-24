Російські банки різко підняли курси валют і не можуть пояснити причини

На тлі так званого "державного перевороту в Росії" найбільші російські банки почали різко піднімати курси валют. Долар за добу в середньому додав 20-30 рублів, євро — 10-15 рублів.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на дані фінустанов.

Станом на ранок російські банки в середньому підняли курс долара до 100 рублів, євро —до 90 р.

Найвищі курси пропонує Росбанк: 105 рублів за долар і 115 рублів за євро, найвигідніші в Промзв'язку - 84,87 і 93,06. У Ощадбанку - 88,33 та 94,16 рубля відповідно. Зауважимо, що напередодні російськи економісти прогнозували поступове послаблення долара. Валюта в РФ дійсно дешевшала до вечора 23 червня. У травні російський рубль підіймався до максимуму через подорожчання нафти.

Наразі російські банки офіційно не пояснюють різке підняття курсів валют. В профільному комітеті Госдуби заявили, що рішення про підняття курсів безпідставні.

Нагадаємо, після того, як засновник терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин фактично оголосив про так званий "воєнний переворот", який в Кремлі згодом назвали "військовим заколотом", акції російських компаній різко обвалилися.

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