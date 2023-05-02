Валютні резерви РФ можуть відновитися вже цього місяця через потік нафтодоларів

Росія, ймовірно, відновить купівлю іноземної валюти для своїх резервів уже цього місяця, оскільки зростання доходів від нафти стабілізує державні фінанси, незважаючи на зусилля США та Європи скоротити доходи Кремля.

Наразі китайська валюта є основним активом, який Росія все ще може використовувати для проведення операцій зі своїмфондом багатствав 154 мільярди доларів через санкції. Оскільки доходи від електроенергії зараз майже перевищують цільовий рівень, закупівлі можливі вже в травні, згідно з даними Bloomberg.

"Для ринку РФ буде важливо, щоб держава знову почала накопичувати резерви, а не витрачати їх. Це може навіть позитивно вплинути на курс рубля", - вважає аналітик Freedom Holding Corp Наталія Мільчакова.

Оскільки покупки валюти були після вторгнення в Україну, Міністерство фінансів Росії цього року продавало іноземну валюту лише за оновленим бюджетним механізмом, покликаним захистити економіку від нестабільності товарних ринків. Близько третини доходів бюджету Росія отримує від нафтогазової галузі.

Видання наголошує, що дана ситуація підкреслить здатність Росії підтримувати потік нафтодоларів всупереч санкціям і граничним цінам, встановленим для покупців "Великою сімкою" та їхніми партнерами в Європейському Союзі.

Незважаючи на те, що бюджет Росії обтяжений військовими витратами та все ще має безпрецедентний дефіцит, він поправляється частково завдяки змінам у способі розрахунку урядом деяких податків на нафту.

Обмеження ціни знизило вартість на національну нафту, проте Росії вдалося впоратися, запровадивши знижку на Urals до Brent і змусивши виробників платити більше податків. Зниження рубля цього року також пішло на користь уряду, який збирає більшу частину своїх доходів від податків на енергоносії, деномінованих в іноземній валюті, але витрачає в рублях.

Хоча Bloomberg Economics впевнений, що Росія почне купівлю валюти протягом наступних трьох місяців, ймовірність їх відновлення становить 65% у травні та 80% у червні, оскільки зниження видобутку нафти додає деяку невизначеність.

Оскільки російська нафта потрапила під санкції ЄС і в Китаї її розкуповували з великими знижками, Росія випередила Саудівську Аравію, ставши найбільшим постачальником нафти в Китай за перші два місяці 2023 року.