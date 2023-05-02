Валютные резервы РФ могут восстановиться уже в этом месяце из-за потока нефтедолларов

Россия, вероятно, возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов уже в этом месяце, поскольку рост доходов от нефти стабилизирует государственные финансы, несмотря на усилия США и Европы сократить доходы Кремля.

В настоящее время китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения операций со своим фондом богатств в 154 миллиарда долларов из-за санкций. Поскольку доходы от электроэнергии сейчас почти превышают целевой уровень, закупки возможны уже в мае, согласно данным Bloomberg.

"Для рынка РФ будет важно, чтобы государство снова начало накапливать резервы, а не тратить их. Это может даже положительно повлиять на курс рубля", – считает аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова.

Поскольку покупки валюты были после вторжения в Украину, Министерство финансов России в этом году продавало иностранную валюту только по обновленному бюджетному механизму, призванному оградить экономику от нестабильности товарных рынков. Около трети дохода бюджета Россия получает от нефтегазовой отрасли.

Издание отмечает, что данная ситуация подчеркнет способность России поддерживать поток нефтедолларов вопреки санкциям и предельным ценам, установленным для покупателей "Большой семеркой" и их партнерами в Европейском Союзе.

Несмотря на то, что бюджет России обременен военными расходами и все еще имеет беспрецедентный дефицит, он частично поправляется благодаря изменениям в способе расчета правительством некоторых налогов на нефть.

Ограничение цены снизило стоимость на национальную нефть, однако России удалось справиться, введя скидку на Urals в Brent и заставив производителей платить больше налогов. Снижение рубля в этом году также пошло в пользу правительства, собирающего большую часть своих доходов от налогов на энергоносители, деноминированных в иностранной валюте, но тратящего в рублях.

Хотя Bloomberg Economics уверен, что Россия начнет покупку валюты в течение следующих трех месяцев, вероятность их обновления составляет 65% в мае и 80% в июне, поскольку снижение добычи нефти добавляет некоторую неопределенность.

Поскольку российская нефть попала под санкции ЕС и в Китае ее раскупали с большими скидками, Россия опередила Саудовскую Аравию, став самым крупным поставщиком нефти в Китай за первые два месяца 2023 года.