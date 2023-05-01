Российская нефть продолжает заправлять автомобили европейцев, но теперь благодаря Индии

Индия отправляет в Европу около 360 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки. В то же время страна ежедневно покупает более 2 млн баррелей российской сырой нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что еще в декабре Европейский Союз запретил почти любой морской импорт сырой нефти из России. Однако эти правила не помешали таким странам, как Индия, закупать дешевую российскую нефть, превращать ее в дизельное топливо и доставлять обратно в Европу с наценкой.

Согласно данным, собранным аналитической компанией Kpler, эта азиатская страна на пути к тому, чтобы в этом месяце стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу, одновременно покупая рекордные объемы российской сырой нефти.

"Российская нефть возвращается в Европу, несмотря на все санкции, и Индия, которая наращивает экспорт топлива на запад, является хорошим примером этого. Поскольку Индия покупает так много российских баррелей, это неизбежно", - сказал Виктор Катона, ведущий аналитик нефтяной компании.

Bloomberg пишет, что зависимость Европы от индийских нефтепродуктов выросла после эмбарго на российскую нефть. С одной стороны, ЕС нуждается в альтернативных источниках дизельного топлива сейчас, когда он отказался от прямых поставок из России, которая раньше была его главным поставщиком.

Это также означает ужесточение конкуренции для европейских нефтепереработчиков, не имеющих доступа к дешевой российской сырой нефти.

Согласно данным Kpler, объемы импорта нефтепродуктов в Европу из Индии превысят 360 000 баррелей в день, немного опережая показатели Саудовской Аравии.

Согласно данным Kpler, в апреле поступления российской сырой нефти в Индию превысят 2 миллиона баррелей в день, что составляет почти 44% общего импорта нефти в стране.

Заметим, что несмотря на западные санкции в марте Россия смогла довести объем экспорта своей сырой нефти до довоенного уровня, что позволило стране-агрессору заработать $12,7 млрд. Поставки нефти из российских портов выросли на 540 000 баррелей в день и достигли отметки выше 3 миллионов баррелей в день, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года.

Россия, являющаяся вторым в мире экспортером сырой нефти, нашла покупателей в Китае и Индии, что частично компенсировало потерю европейского рынка.

Ранее Bloomberg писал, что Индия покупает российскую нефть по значительно более низкой цене, чем установленная странами G7, что вполне удовлетворяет администрацию США, где убеждены, что это положительно влияет как на индийскую экономику, так и на стабилизацию нефтяных рынков.

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