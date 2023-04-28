США одобрили поставку российской нефти в Пакистан

Пакистан закупает российскую нефть по сниженным ценам по неявному согласию Соединенных Штатов. Ожидается, что первая партия поступит в страну в скором времени.

Об этом заявил посол Пакистана в США Масуд Хан, пишет "Голос Америки".

"Мы сделали первый заказ на российскую нефть, и это произошло после консультаций с правительством Соединенных Штатов. Между Вашингтоном и Исламабадом нет недоразумений на этот счет", - подчеркнул Хан и добавил, что первая партия прибудет в страну уже в следующем месяце.

Посол Пакистана отметил, что Исламабад планирует увеличить объем импорта российской нефти до 100 тыс. баррелей в день. Это произойдет при условии, что первая транзакция с Москвой состоится без проблем.

Хан отметил, что в США считают, что Пакистан может свободно покупать российскую нефть по установленному лимиту, и страна соблюдает это соглашение.

"Они предположили, что вы можете свободно покупать все ниже или выше лимита цены, и мы придерживались этого соглашения. Я думаю, что Вашингтону это нравится", - сказал Хан.

Представитель Государственного департамента США заявил "голосу Америку", что Вашингтон осознает давление, с которым сталкиваются правительства, чтобы обеспечить доступное топливо, и каждая страна должна будет сделать свой выбор по импорту энергоносителей.

"Мы продолжаем координацию с союзниками и партнерами, чтобы смягчить влияние захватнической войны Владимира] Путина против Украины на мировые энергетические рынки", - сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что действия России ясно продемонстрировали, что она не является надежным поставщиком энергии, поэтому США поощряют другие страны к уменьшению долгосрочной зависимости от поставок российских энергоносителей.

Напомним, Пакистан будет покупать российскую сырую нефть по сниженным ценам. Согласно новому соглашению, заключенному между Исламабадом и Москвой, первый груз должен прибыть в порт Карачи в мае.

Заметим, что несмотря на западные санкции в марте Россия смогла увеличить объем экспорта своей сырой нефти до довоенного уровня, что позволило стране-агрессору заработать $12,7 млрд. Поставки нефти из российских портов выросли на 540 000 баррелей в день и достигли отметки выше 3 миллионов баррелей в день, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года.

Россия, являющаяся вторым в мире экспортером сырой нефти, нашла покупателей в Китае и Индии, что частично компенсировало потерю европейского рынка.

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