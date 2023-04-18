Россия транспортирует свою нефть на "металлоломе" - Bloomberg

Россия использует флот старых кораблей, чтобы обойти ограничение цен на свой экспорт. Поскольку многие из этих кораблей находятся в эксплуатации более 20 лет, предыдущие владельцы ожидали, что продадут их на металлолом.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

"До того, как московские войска вошли в Украину, вы загружали танкер нефтью в одном из западных портов России, плыли через Балтику и проходили мимо побережья Дании и Германии до Роттердама в Нидерландах. Здесь груз закачивали в хранилище для дальнейшей доставки на нефтеперерабатывающие заводы по всей Европе. Обычно путешествие занимало около недели", - пишет издание.

Россия сейчас вынуждена транспортировать нефть в Индию и Китай, единственные оставшиеся два крупных рынка сбыта. Это делает путешествия гораздо длиннее – обычно месяц из Балтики в Индию; не менее шести недель в Китай.

Россия также использует огромный флот старых кораблей, чтобы обойти ограничение цен на свой экспорт, введенное странами "Большой семерки". Поскольку многие из этих кораблей находятся в эксплуатации более 20 лет, предыдущие владельцы ожидали, что продадут их на металлолом.

Воздействие окружающей среды на корпуса судов ослабляют их со временем и могут привести к катастрофической аварии.

Нефть перемещается с одного судна в море, эта процедура необходима, поскольку крупнейшие перевозчики нефти не могут загружаться непосредственно в российских портах. Обычно такие перегрузки происходят в защищенных водах, где аварийные службы в случае разлива нефти находятся под рукой. Но танкеры с российской нефтью начали проводить такие операции в водах Атлантического океана, где есть риск сильных волн, а место назначения далеко.

Война превратила то, что когда-то была простой торговлей, в сложный, дорогостоящий и гораздо более рискованный процесс доставки нефти на рынок, отмечается в материале.

Напомним, что, несмотря на западные санкции в марте, Россия смогла довести объем экспорта своей сырой нефти до довоенного уровня, что позволило стране-агрессору заработать $12,7 млрд. Поставки нефти из российских портов выросли на 540 000 баррелей в день и достигли отметки выше 3 миллионов баррелей в день, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года.