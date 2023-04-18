РФ наращивает экспорт нефти: сколько страна-агрессор смогла заработать в марте

Несмотря на западные санкции, в марте Россия смогла довести объем экспорта своей сырой нефти до довоенного уровня, что позволило стране-агрессору заработать $12,7 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что поставки нефти из российских портов выросли на 540 000 баррелей в день и достигли отметки выше 3 миллионов баррелей в день, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года.

"Общий объем сырой нефти на судах, следующих в Китай и Индию, плюс меньшие потоки в Турцию и объемы на судах, еще не указавших конечный пункт назначения, подскочил до 3,31 миллиона баррелей в день за последние четыре недели", - констатирует агенство.

Такой рост увеличил приблизительный доход России от экспорта нефти в марте до $12,7 млрд, что примерно на $1 млрд больше, чем в феврале.

По данным Bloomberg, по сравнению с показателями 2022 г. доход страны-агрессора сократился на 43%, поскольку РФ вынуждена продавать сырье более ограниченному кругу клиентов по сниженной цене.

Россия, являющаяся вторым в мире экспортером сырой нефти, нашла покупателей в Китае и Индии, что частично компенсировало потерю европейского рынка.

Как отмечает Bloomberg, Министерство энергетики РФ сообщило, что в марте добыча нефти была сокращена на 700 000 баррелей в день.

"Но увеличение поставок подвергает сомнению размер любого сокращения производства нефти", - заключает издание.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) сохранят предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель, несмотря на рост мировых цен на сырую нефть и призывы некоторых стран снизить максимальную цену, чтобы ограничить доходы Кремля.

Заметим, что доходы России от экспорта нефти и газа в феврале 2023 года сократились на 46% по сравнению с прошлым годом.