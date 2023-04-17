Країни G7 вирішили зберегти стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель, - ЗМІ

Країни «Великої сімки» (G7) збережуть граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель, незважаючи на зростання світових цін на сиру нафту та заклики деяких країн знизити максимальну ціну, щоб обмежити доходи Кремля.

Про це пише Reuters.

Видання, посилаючись на власні джерела, зазначає, що країни G7 та Австралія прийняли рішення зберегти обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів.

Це сталося після чотирьох тижнів підвищення базових цін на нафту, чому сприяло скорочення видобутку, оголошеного країнами ОПЕК+.

Представники G7 прийшли до висновку, що обмеження ціни спрацьовує як на обмеження російських доходів, так і на збереження стабільності енергетичного ринку.

Країни G7 також посилить зусилля по боротьбі з ухиленням від обмеження цін і санкцій, накладених на Росію, включно з використанням шахрайських схем.

Члени коаліції планують надати вказівки, щоб допомогти постачальникам послуг визначати ознаки ухилення, наприклад, маніпуляції з відстеженням місцезнаходження суден або неврахування витрат на доставку, фрахт, митницю та страхування.

Ліміт цін на нафту забороняє компаніям G7 і Європейського Союзу надавати послуги з транспортування, страхування та фінансування російської нафти та нафтопродуктів, якщо вони продаються вище ліміту.

Видання зауважує, що в останньому звіті Міжнародного енергетичного управління (МЕА) зроблено висновок, що режим санкцій G7 був ефективним, «не обмежуючи глобальні поставки нафти та продуктів, водночас обмежуючи здатність Росії отримувати експортний дохід».

При цьому виручка Росії від експорту нафти в березні склала 12,7 мільярда доларів США, що на 43% нижче, ніж роком раніше.

Країни G-7 раніше також відмовилися переглянути граничну ціну на російську нафту у середині березня, хоча Естонія, Литва та Польща закликали знизити стелю цін на російську нафту майже на 15% — із $60 до $51,45, намагаючись ще більше підірвати фінансування військової машини країни-агресора РФ.

Раніше Міністерство енергетики Росії заявило, що країна скоротила видобуток нафти приблизно на 700 000 барелів на день у березні. Але наразі неможливо перевірити, скільки нафти насправді видобуває РФ.

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