РФ скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на день

Міністерство енергетики Росії заявило, що країна скоротила видобуток нафти приблизно на 700 000 барелів на день у березні. Але наразі неможливо перевірити, скільки нафти насправді видобуває РФ.

Про це пише Bloomberg

Як зауважує агенство, ця цифра не узгоджується з даними про березневий морський експорт РФ та її постачання на вітчизняні нафтопереробні заводи, що додає невизначеності щодо того, скільки нафти Росія насправді видобуває.

Кремль пообіцяв обмежити видобуток лише сирої нафти на 500 000 барелів на день у період з березня по грудень у відповідь на торговельні обмеження Заходу та ліміт цін, встановлений країнами G-7. За даними Міненерго РФ, скорочення було на 40% більше заявленого.

Вісім членів Організації країн-експортерів нафти, включно з фактичним лідером Саудівською Аравією, погодилися приєднатися до добровільних скорочень з травня, довівши загальне скорочення до понад 1,6 мільйона барелів на день, щоб стабілізувати світовий ринок.

Це несподіване рішення спричинило повернення цін на нафту до 100 доларів за барель.

За словами віце-прем'єр-міністра Олександра Новака, Росія скоротить видобуток лише сирої нафти, взявши за основу виробництво лютого.

Розрахунки Bloomberg, засновані на галузевих даних, стверджують, що видобуток того місяця становив 10,1 мільйона барелів на день.

Згідно з даними Міністерства енергетики РФ, виробники щодня викачували в середньому 1,285 мільйона тонн сирої нафти.

Це еквівалентно трохи більше ніж 9,4 мільйона барелів, тобто скорочення тільки сирої нафти склало майже 700 000 барелів на день у березні.

Загальний видобуток сирої нафти і конденсату в РФ в березні становив у середньому 1,413 млн тонн. Згідно з підрахунками Bloomberg, це еквівалентно 10,36 мільйона барелів на день у порівнянні з 11,1 мільйона барелів у лютому.

Минулого року Росія засекретила свою нафтову статистику через її "делікатний" характер, що ускладнює оцінку скорочень поставок, адже вона спирається виключно на дані та слова чиновників РФ.

Згідно з даними Bloomberg, які базуються на галузевих даних країни та відстеженні суден, середні чотиритижневі навантаження сирої нафти в країні до 31 березня були найвищими з червня, тоді як російські нафтопереробні заводи залишили свою пропускну спроможність на тому ж рівні.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти і газу у лютому 2023 року скоротилися на 46% порівняно з минулим роком. Це стала тенденція після введення Євросоюзом часткового ембарго, адже через це експорт російської нафти суттєво впав, хоча росіянам вдалося переорієнтувати свої поставки з Європи до Азії.

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