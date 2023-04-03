Світові ціни на нафту зросли на 5%

Нафта подорожчала на понад 5% після заяви ОПЕК+ про подальше скорочення видобутку. Саудівська Аравія, яка є найбільшим виробником, пояснила, що таке рішення спрямоване на підтримку стабільності нафтового ринку. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Нафта марки Brent зросла в ціні на 5,5% до 84,26 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate підскочила на 5,6% до 79,90 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) і її союзники, зокрема Росія, 2 квітня 2023 року оголосили про скорочення видобутку приблизно на 1,16 мільйона барелів на день, сколихнувши цією заявою ринки.

Очікується, що ОПЕК+ сьогодні на своїй щомісячній зустрічі збереже своє попереднє рішення скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу до грудня.

Як наслідок, інвестиційна компанія Goldman Sachs знизила свій прогноз видобутку ОПЕК+ на кінець 2023 року на 1,1 млн барелів на добу та підвищила прогноз ціни на нафту Brent до 95 та 100 доларів за барель на 2023 та 2024 роки.

У Goldman порахували, що скорочення видобутку може призвести до зростання нафтових цін на 7%, що сприятиме збільшенню доходів Саудівської Аравії та ОПЕК+ від продажу нафти.

Проте деякі експерти не вважають за доцільне додаткове скорочення видобутку ОПЕК+.

"Важко повірити в "попереджувальні" докази, особливо зараз, коли банківська криза відступила, а Brent знову поповзла вгору до 80 доларів з 15-місячного мінімуму на початку березня", - заявила Вандана Харі, засновник компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Зазначимо, що минулого місяця ціни на нафту впали до 70 доларів за барель на тлі побоювань, що світова банківська криза вдарить по попиту. Це найнижча ціна за останні 15 місяців.

Нагадаємо, у грудні 2022 року США стали найбільшими постачальниками сирої нафти до ЄС, відвантаживши 34 483 тис барелів (18% від загального імпорту), Норвегія — 32 899 тис барелів (17% від загального обсягу імпорту).

До лютого 2022 року близько третини (40−50 млн барелів на місяць) загального обсягу імпортної нафти Євросоюзу поставляла Росія. В той період США займали друге місце з часткою 10−13%, з показником у 19−21 млн барелів.