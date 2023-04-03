Мировые цены на нефть выросли на 5%

Нефть подорожала более чем на 5% после заявления ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем, объяснила, что такое решение направлено на поддержание стабильности нефтяного рынка. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Нефть марки Brent выросла в цене на 5,5% до 84,26 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подскочила на 5,6% до 79,90 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и ее союзники, в частности Россия, 2 апреля 2023 объявили о сокращении добычи примерно на 1,16 миллиона баррелей в день, всколыхнув этим заявлением рынки.

Ожидается, что ОПЕК+ сегодня на своей ежемесячной встрече сохранит свое предыдущее решение сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки до декабря.

Как следствие, инвестиционная компания Goldman Sachs снизила свой прогноз добычи ОПЕК+ к концу 2023 года на 1,1 млн баррелей в сутки и повысила прогноз цены на нефть Brent до 95 и 100 долларов за баррель на 2023 и 2024 годы.

В Goldman посчитали, что сокращение добычи может привести к росту цен на нефть на 7%, что будет способствовать увеличению доходов Саудовской Аравии и ОПЕК+ от продажи нефти.

Однако некоторые эксперты не считают целесообразным дополнительное сокращение добычи ОПЕК+.

"Трудно поверить в "предупредительные" доказательства, особенно сейчас, когда банковский кризис отступил, а Brent снова пополз вверх до 80 долларов с 15-месячного минимума в начале марта", - заявила Вандана Хари, основатель компании по анализу рынка нефти. Vanda Insights.

Отметим, что в прошлом месяце цены на нефть упали до 70 долларов за баррель на фоне опасений, что мировой банковский кризис ударит по спросу. Это самая низкая цена за последние 15 месяцев.

Напомним, в декабре 2022 года США стали крупнейшими поставщиками сырой нефти в ЕС, отгрузив 34 483 тыс. баррелей (18% от общего импорта), Норвегия — 32 899 тыс. баррелей (17% от общего объема импорта).

До февраля 2022 года около трети (40-50 млн баррелей в месяц) общего объема импортной нефти в Евросоюз поставляла Россия. В тот период США занимали второе место с долей 10-13%, с показателем в 19-21 млн баррелей.