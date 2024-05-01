У 2023 році кожен десятий бізнес у Польщі відкрив українець

За підсумками 2023 року, кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Таку статистику повідомили у консультаційному центрі Дія.Бізнес у Варшаві, передає Укрінформ.

Зазначається, що у 2023 році українці відкрили у Польщі 30 325 нових індивідуальних компаній. Водночас протягом 2022-2023 років наші співгромадяни зареєстрували у Польщі 48 464 ФОПи.

Як зауважили в Дія.Бізнес, до початку повномасштабної війни українці реєстрували у Польщі в середньому 200 нових бізнесів на місяць. Значний скачок відбувся вже навесні 2022 року, коли ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств на місяць.

У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, становила 2 тисячі на місяць. Уже в 2023 кількість таких реєстрацій зросла в середньому до 3 тисяч на місяць.

Щодо територіального розподілу, то найчастіше українці започатковують власну справу у:

Варшаві (9 406 компаній);

Кракові (2 661 компаній);

Вроцлаві (2 128 компаній).

Українці у Польщі

Польща стала прихистком для українців, які тікають від війни, ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Так, станом на 7 березня 2022 року число українських біженців у Польщі перевищило 1 мільйон, згідно з даними ООН.

30 квітня 2024 року Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 вересня 2025 року. Документ також передбачає подальше скорочення низки пільг та прив’язування соцвиплат до навчання українських дітей у державних школах.

Раніше були заяви, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців на Батьківщину, так як вони є "дуже важливими з погляду польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитись у країні.

Згідно з даними Польського економічного інституту, український бізнес становить 45% усіх нових іноземних компаній, які відкрили свою справу в Польщі в 2022 році. Понад компаній, які українці зареєстрували в Польщі, стали продовженням бізнесу, який вони вели в Україні. Близько двох третин таких підприємців зазначили, що мають намір залишитися на польському ринку незалежно від результатів війни.

Водночас, у 2022 році Польща надала допомогу українцям на 7 мільярдів доларів: це близько 1% ВВП країни.

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