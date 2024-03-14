Польща не планує виганяти українців додому: вони потрібні на ринку праці, - посол

Польща не планує сприяти поверненню українських біженців на Батьківщину, так як вони є "дуже важливими з погляду польського ринку праці".

Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв'ю DW.

Важливі для ринку праці

"Усі голоси, які лунали з польського боку, я маю на увазі політиків, але також голоси громадської думки, вказували на те, що Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні", - зауважив Ярослав Гузи.

Водночас посол додав, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитись у країні.

"Польща так чи інакше може бути зацікавлена. Це економічне питання. Адже українці дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати", - підкреслив Ярослав Гузи.

Посол також зазначив, що наразі польський уряд вирішує, як урегулювати питання довгострокового перебування українців у країні.

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до червня 2024 року

У лютому Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців до червня 2024 року.

Це означає, що українські біженці мають, серед іншого:

вільний доступ до ринку праці;

доступ до медичної допомоги;

можливість ведення бізнесу.

Проте після червня 2024 року чиновники хочуть змінити пільги для українців. Наразі польський уряд працює над новими правилами, якими пропонується:

анулювати тимчасовий захист за виїзд до України: у такому разі держава зафіксує, що біженець більше не вважає перебування на батьківщині небезпечним. Наразі виїзд доступний для українців на 30 днів;

скасувати "підйомні" для новоприбулих у розмірі 300 злотих;

більш ретельно перевіряти людей, які мають заборгованість із виплат, так як багато біженців не компенсують половину витрат за проживання та харчування в центрах розміщення.

Скільки українців виїхали за кордон?

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на жовтень 2023 року, в усьому світі зафіксовано 6,2 млн біженців із України, 5,8 млн із яких – у Європі.

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи заявляли, що Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення українців з-за кордону.

"Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися", – говорила директорка установи Елла Лібанова.

За її словами, Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Окрім цього, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.