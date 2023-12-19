Єврокомісія виділить 65 млн євро країнам, які прихистили українських біженців

Європейська комісія ухвалила рішення про виділення понад 65 млн євро для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у розміщенні людей, які рятуються від російської агресії проти України.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Ці гроші будуть виділені із Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF). Країни зможуть використати це додаткове фінансування, щоб допомогти одержувачам тимчасового захисту переїхати з колективного житла до приватного. Також їм буде надана фінансова підтримка протягом перехідного періоду, мовна та професійна підготовка, і доступ до соціальних та медичних послуг.

Рішення про виділення допомоги було ухвалено на фоні заклику щодо фінансування проєктів, спрямованих на зменшення навантаження на здатності держав-членів приймати біженців та надавати їм допомогу. Основна мета полягає в тому, щоб особи, які користуються тимчасовим захистом, отримували необхідну підтримку, послуги та допомогу.

Держави-члени, агенції, організації громадянського суспільства та міжнародні організації можуть розпочати реалізацію своїх проєктів вже сьогодні. Фінансування здійснюватиметься відповідно до відповідних систем моніторингу та контролю фінансової системи ЄС.

Нині у Європейському Союзі перебуває понад 4,1 мільйона осіб, які користуються тимчасовим захистом. Він був уперше введений невдовзі після вторгнення Росії до України, а у вересні 2023 року продовжений до березня 2025 року. Комісія продовжує вживати заходів для підтримки людей, які біжать з України, та держав-членів, які їх приймають.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділить 110 млн євро гуманітарної допомоги для українців. 100 млн євро з них підуть на мешканців України, а 10 млн євро – на підтримку українських біженців та громад, які приймають їх у Молдові.

З початку війни Євросоюз виділив на підтримку України близько 81 млрд євро. Сюди входять фінансова, гуманітарна, надзвичайна бюджетна та військова підтримка, а також ресурси, надані для того, щоб допомогти державам-членам задовольнити потреби українців, які тікають від війни.

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