У МВФ спрогнозували, скільки українців назавжди залишаться за кордоном

Міжнародний валютний фонд очікує, що якщо війна в Україні продовжуватиметься до кінця 2024 року, близько 2 млн українців, які виїхали до країн ЄС, не повернуться додому після завершення війни.

Про це розповіла співробітниця МВФ Сана Надім.

Це пов’язано з тим, що війна продовжуватиме руйнувати інфраструктуру та економіку України, а також створюватиме небезпеку для населення.

"До кінця нашого прогнозного періоду, ми очікуємо, що буде чистий негативний відтік 2 мільйони осіб по відношенню до довоєнного сценарію", - сказала вона.

У Фонді також зазначають, що повернення мігрантів в Україну займе певний час і 2024 році очікується, що лише невелика кількість повернеться додому.

Скільки українців виїхали за кордон?

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 22 жовтня 2023 року, в усьому світі зафіксовано 6,2 млн біженців із України, 5,8 млн із яких – у Європі.

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи заявляли, що Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення українців з-за кордону.

Директорка установи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Окрім цього, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

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