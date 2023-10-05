Швейцарія готова платити українським біженцям, щоб вони поверталися додому

Швейцарський державний секретаріат з міграції (SEM) у співпраці з владою кантонів представив тимчасову стратегію добровільного повернення додому українських біженців, оскільки планується скасування для українців статусу тимчасового захисту (статус S) у 2024 чи 2025 роках.

Про це пише видання Swissinfo.

У Швейцарії сподіваються, що тоді приблизно 70 000 українців повернуться додому, а 80% з них зроблять це добровільно. Щоб заохотити біженців покинути країну до закінчення дії статусу S, влада вирішила запропонувати українцям фінансову допомогу від $1000 до $4000 на людину залежно від часу від'їзду.

У SEM очікують, що після скасування статусу S 20% (або 14 000) українців захочуть залишитися у Швейцарії. Зазначається, що цей відсоток буде різним залежно від тривалості війни та ступеня руйнувань в Україні.

Влада Швейцарії занепокоєна тим, що чим довше українці перебувають у країні, тим менша ймовірність того, що людина захоче виїхати за власним бажанням. Крім того, за законами країни, після п'яти років безперервного перебування тут, українці можуть отримати швейцарський дозвіл B, який дозволяє жити в країні ще п'ять років.

Видання пише, що уряд намагатиметься зробити все необхідне для заохочення добровільних від’їздів. При цьому, час від їзду має бути не надто коротким, щоб люди могли спланувати поїздку, але і затягував його не варти, щоб не спонукати людей відкладати виїзд.

"Добровільні виїзди повинні здійснюватися самостійно і наземним транспортом. Примусове повернення повітрям має бути крайнім заходом", - йдеться в повідомленні.

У SEM сподіваються, що після більшість українців залишить Швейцарію в наступні 6-9 місяців.

Зазначається, що єдиним виключенням будуть ситуації з вразливими категоріями населення. Їх розглядатимуться в кожному окремому випадку, тоді як загальна процедура буде моделюватись за моделлю процедури повернення шукачів притулку.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу вирішила продовжити на один рік з 4 березня 2024 року по 4 березня 2025 року дію тимчасового захисту для громадян України.

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