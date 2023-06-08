В Швейцарії заблокували 5 млрд євро гуманітарної допомоги Україні: в чому причина

Нижня палата парламенту Швейцарії 8 червня відхилила план підтримки України на понад 5 мільярдів євро. Йшлося про гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє RTS.

План представив федеральний міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Проти нього проголосували 105 депутатів Національних зборів. Більшість з тих, хто не підтримав, були представниками правих партій. 86 депутатів підтримали план.

В документі сказано, що гроші планували використати на гуманітарну допомогу, цивільний захист, розмінування, а також на "підтримку миру". Депутати, що голосували проти, заявили, що деякі пункти в плані все ще потребують роз'яснення.

Водночас напередодні Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка дозволить цій нейтральній країні реекспортувати зброю. Також уряд країни заявляв про плани виділити Україні 1,7 млрд доларів. Підтримка буде надана в рамках стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки.