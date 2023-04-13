Швейцарія планує передати Україні $1,7 млрд до 2028 року

Уряд Швейцарії має намір й надалі підтримувати Україну через повномасштабне вторгнення Росії. Тому європейська країна планує виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року. Позицію влади Швейцарії озвучив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс - йдеться на сайті Swissinfo.

Підтримка буде надана в рамках стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки.

“Разом із 300 мільйонами швейцарських франків, виділеними на 2023 та 2024 роки, Швейцарія підтримає Україну щонайменше 1,8 мільярда швейцарських франків протягом наступних шести років” - пояснюють у швейцарському МЗС.

Нагадаємо, у березні Федеральна рада Швейцарії вирішила підтримати десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, але зроблять гуманітарні винятки та запровадять новий спосіб захисту конкретних інтересів швейцарської економіки.

Також у Швейцарії заборонили громадянам Росії обіймати посади в керівних органах або операторів критичної інфраструктури.

Зазначається, що додатково буде обмежено імпорт економічно важливих товарів для Росії, таких як товари подвійного, військового та технологічного призначення, а також те, що сприятиме зміцненню промисловості Росії.

Наприкінці березня у Швейцарії чотири банкіри отримали вирок за допомогу близькому другові Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну.

Фінансистів, які допомагали Сергію Ролдугіну перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках, Окружний суд Цюріха визнав винними за недбалість у фінансових операціях. Банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки і не ставлячи під сумнів походження коштів.