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Швейцарія планує передати Україні $1,7 млрд до 2028 року
Уряд Швейцарії має намір й надалі підтримувати Україну через повномасштабне вторгнення Росії. Тому європейська країна планує виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року. Позицію влади Швейцарії озвучив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс - йдеться на сайті Swissinfo.
Підтримка буде надана в рамках стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки.
“Разом із 300 мільйонами швейцарських франків, виділеними на 2023 та 2024 роки, Швейцарія підтримає Україну щонайменше 1,8 мільярда швейцарських франків протягом наступних шести років” - пояснюють у швейцарському МЗС.
Нагадаємо, у березні Федеральна рада Швейцарії вирішила підтримати десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, але зроблять гуманітарні винятки та запровадять новий спосіб захисту конкретних інтересів швейцарської економіки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також у Швейцарії заборонили громадянам Росії обіймати посади в керівних органах або операторів критичної інфраструктури.
Зазначається, що додатково буде обмежено імпорт економічно важливих товарів для Росії, таких як товари подвійного, військового та технологічного призначення, а також те, що сприятиме зміцненню промисловості Росії.
Наприкінці березня у Швейцарії чотири банкіри отримали вирок за допомогу близькому другові Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну.
Фінансистів, які допомагали Сергію Ролдугіну перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках, Окружний суд Цюріха визнав винними за недбалість у фінансових операціях. Банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки і не ставлячи під сумнів походження коштів.