Україна отримає від Канади мільйони набоїв і тисячі гвинтівок

В рамках додаткової військової допомоги, яку оголосила Канада, Україна отримає тисячі штурмових гвинтівок і мільйони набоїв. Про це повідомили у Кабінеті міністрів України.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем підкреслив, що Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Він оголосив про новий пакет військової допомоги, який включає 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів, понад 2,4 млн патронів.

Джастін Трюдо зазначив, що “Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності”.

Крім того, канадський уряд оголосив про розширення санкцій проти Росії. До списку додали 14 фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема військово-технічні підприємства з РФ.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з офіційним візитом до Канади.

Денис Шмигаль подякував за допомогу канадському Уряду та народу Канади й наголосив, що країна входить до п’ятірки партнерів України за обсягами військової та фінансової підтримки.

Голова уряду закликав канадський бізнес долучатися до повоєнної відбудови нашої держави. Особливо у житловому та транспортному секторах, енергетиці, розмінуванні та сільському господарстві.

Також очільник українського Уряду сподівається, завдяки ухваленим минулого року законам все більше російських активів в Канаді будуть конфісковані та передані для відбудови зруйновних міст та домівок в Україні.

Наприкінці березня Канада надала Україні 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах за другою додатковою угодою. Кошти вже надійшли до держбюджету України.

Кошти надано через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Кредит виділили на 10 років, процентна ставка становить 1,5% річних.

Крім кредиту, в канадському бюджеті на 2023 рік також запропонували закласти 147 млн доларів США у вигляді військової допомоги, 62 млн доларів – для надання цільової допомоги гуманітарного характеру, а також 126 млн доларів – для додаткових виплат на підтримку українських біженців у Канаді.

Також Оттава продовжила дію програми Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET).

Зазначається, що українці та члени їхніх родин матимуть можливість до 15 липня 2023 року подати заяву на отримання візи за програмою CUAET за кордоном безкоштовно, а кожен власник такої візи зможе вирушити до Канади до 31 березня 2024 року включно.