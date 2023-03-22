Канада продовжила програму підтримки українських біженців

Оттава продовжила дію програми Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET). Про це повідомила пресслужба канадського уряду.

Зазначається, що українці та члени їхніх родин матимуть можливість до 15 липня 2023 року подати заяву на отримання візи за програмою CUAET за кордоном безкоштовно, а кожен власник такої візи зможе вирушити до Канади до 31 березня 2024 року включно.

Ті українці, які вже мають візу CUAET і перебувають у Канаді, матимуть час до 31 березня 2024 року, щоб безкоштовно продовжити або змінити свій тимчасовий статус.

"Після прибуття до Канади українцям та членам їхніх сімей будуть доступні послуги з облаштування, щоб вони могли повноцінно брати участь у житті канадської громади, поки перебувають тут", – ідеться в повідомленні.

Також українські біженці на час дії CUAET продовжуватимуть отримувати одноразову фінансову допомогу та доступ до тимчасового житла на термін до двох тижнів, кому це буде необхідно після прибуття в Канаду.

Нагадаємо, що уряд Канади запустив тимчасову міграційну програму для громадян України в березні 2022 року. Тоді канадська влада наголосила, що на відміну від умов для переселення до Канади як біженця та на постійне місце проживання, програма CUAET не має обмежень на кількість заяв на отримання візи, роботи та навчання.