Канада продлила программу поддержки украинских беженцев

Оттава продлила действие программы Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET). Об этом сообщила пресс-служба канадского правительства.

Отмечается, что украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 года подать заявление на получение визы по программе CUAET за границей бесплатно, а каждый обладатель такой визы сможет отправиться в Канаду до 31 марта 2024 года включительно.

У тех украинцев, которые уже имеют визу CUAET и находятся в Канаде, будет время до 31 марта 2024 года, чтобы бесплатно продлить или изменить свой временный статус.

"По прибытии в Канаду украинцам и членам их семей будут доступны услуги по обустройству, чтобы они могли полноценно участвовать в жизни канадской общины, пока находятся здесь", – говорится в сообщении.

Также украинские беженцы на время действия CUAET будут продолжать получать единовременную финансовую помощь и доступ к временному жилью на срок до двух недель, кому это будет необходимо по прибытии в Канаду.

Напомним, что правительство Канады запустило временную миграционную программу для граждан Украины в марте 2022 года. Тогда канадские власти отметили, что в отличие от условий для переселения в Канаду как беженца или на постоянное место жительства, программа CUAET не имеет ограничений на количество заявлений на получение визы, работы и обучения.