Україна в 2023 році отримає від Канади майже $ 2 млрд кредиту

У 2023 році Канада виділить Україні пільговий кредит на суму 2,4 млрд канадських доларів (близько 1,9 млрд доларів США). Кошти від Канади будуть спрямовані на допомогу уряду України покрити дефіцит українського бюджету. Фінансова допомога закладена в бюджеті Канади, який презентувала міністр фінансів Христя Фріланд.

“Бюджет-2023 передбачає виділення Україні додаткової позики 2,4 млрд дол. у 2023 році. Її буде надано через спеціальний рахунок МВФ для підтримки України”, - йдеться у документі.

Додатково у бюджеті на 2023 рік пропонується виділити $147 млн (200 млн канадських доларів) у вигляді військової допомоги, включно з раніше анонсованими вісьмома танками Leopard 2.

Ще $62 млн (84,8 млн канадських доларів) передбачаються для надання цільової допомоги гуманітарного характеру, зокрема у вигляді психологічної підтримки, розмінування, сільськогосподарських програм тощо.

В бюджеті прописали майже 126 млн дол США додаткових виплат на підтримку переселенців з України у Канаді. За даними уряду Канади, з січня минулого року прибуло 200 тис українців.

Зауважимо, що представлений міністерством фінансів Канади бюджет на 2023 рік, знаходиться на розгляді у парламенті Канади.

Наразі Україна вже отримала $4 млрд дол США допомоги від Канади, зокрема 1 млрд дол на військові потреби.

У березні 2023 року Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що Канада передасть Україні близько 8000 патронів калібру 155 мм. Також до пакету підтримки входять 12 ракет ППО із запасів канадських Збройних сил. Також Канада передасть Україні понад 1800 навчальних боєприпасів для танків.

Крім того, Канада приєдналася до Консультативної групи з розслідування воєнних злочинів в Україні (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Європейським Союзом. ACA буде безпосередньо підтримувати зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних в Україні, з метою забезпечення притягнення винних до відповідальності.

У березні 2023 року Канада ввела заборону на імпорт алюмінію та стали походженням із Росії та купівлю цих товарів у будь-яких осіб з Росії. За даними влади Канади, за 2021 вона імпортувала з Росії алюмінію на 45 мільйонів доларів, а сталевої продукції - на 213 мільйонів доларів.

У лютому 2023 року Канада запровадила додаткові санкції проти російських пропагандистів та артистів. До списку потрапили 38 осіб і 16 організацій, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.