США оголосили новий пакет допомоги Україні: до нього ввійдуть ракети для HIMARS й інші боєприпаси

Сполучені Штати виділяють для України новий пакет допомоги на 350 млн доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

Зазначається, що до пакету ввійдуть ракети GMLRS для систем HIMARS, а також боєприпаси для гаубиць, бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкова зброя, річкові катери та інше обладнання.

"Лише Росія може завершити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, ми будемо обʼєднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", – йдеться в заяві.

Як повідомила кореспондентка "Голосу Америки" у Пентагоні Карла Бабб, двоє посадовців відомства уточнили, що ракети ATACMS чи винищувачі F-16 не включені в новий пакет.

Нагадаємо, що 3 березня США офіційно оголосили про черговий пакет військової допомоги України загальною вартістю 400 млн доларів. В цю суму ввійшли поставки ракет для HIMARS, боєприпасів для артилерії та бронетехніки, а також інші види підтримки.

Пізніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі анонсував новий пакет допомоги, заявивши, що підтримка України з боку США "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати".