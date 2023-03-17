Оголосять найближчими днями. США готують новий пакет військової допомоги для України

США готують новий пакет оборонної підтримки для України, про який оголосять найближчими днями. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

Він додав, що підтримка України з боку США "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати".

При цьому Кірбі сказав, що Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також зазначила, що Вашингтон налаштований і надалі забезпечувати масштабну допомогу Україні.

"Ми продовжимо надавати історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу", – сказала вона.

Жан-П’єр підкреслила, що не тільки для США, а й для партнерів по всьому світу важливо докладати всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні.

Нагадаємо, що 3 березня США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги України загальною вартістю 400 млн доларів. В цю суму входять поставки ракет для HIMARS, боєприпасів для артилерії та бронетехніки, а також інші види підтримки.