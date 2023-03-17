Объявят в ближайшие дни. США готовят новый пакет военной помощи для Украины

США готовят новый пакет оборонной поддержки для Украины, о котором объявят в ближайшие дни. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

Он добавил, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить".

При этом Кирби сказал, что Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и дальше.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также отметила, что Вашингтон настроен и в дальнейшем обеспечивать масштабную помощь Украине.

"Мы продолжим оказывать исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу", – сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что не только для США, но и для партнеров по всему миру важно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Украине.

Напомним, что 3 марта США официально объявили о новом пакете военной помощи Украины общей стоимостью 400 млн долларов. Эта сумма включает поставки ракет для HIMARS, боеприпасов для артиллерии и бронетехники, а также другие виды поддержки.