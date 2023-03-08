США ищут способ установить западные ракеты на украинские МиГи, – СМИ

Американские военные изучают возможность применения передовых западных ракет класса "воздух-воздух" на украинских истребителях советской эпохи МиГ.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что официальные лица изучают, могут ли передовые ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для стрельбы из западных истребителей, таких как американские F-16, быть установлены на существующие украинские МиГи.

Если работа будет успешной, это будет первый случай, когда США предоставят украинским самолетам возможность стрелять ракетами "воздух-воздух", некоторые из которых уже находятся на их вооружении.

В случае успеха, эти усилия могут стать частью решения потребностей Киева в дополнительной огневой мощи и противовоздушной обороне.

Официальные лица обеспокоены тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает ракетные атаки и даже посылает воздушные шары-приманки с радиолокационными отражателями, чтобы истощить украинскую ПВО.

Издание пишет, что Украина настаивает на современных истребителях, среди прочего для помощи в противовоздушной обороне, но пока среди западных лидеров нет большого желания посылать более совершенные самолеты, такие как F-16.

В настоящее время два украинских пилота находятся в США, чтобы оценить свои навыки на тренажерах на базе ВВС Национальной гвардии в Тусоне, штат Аризона, но официальные лица заявили, что они не будут управлять американскими самолетами.

Поэтому чиновники ищут более творческие решения, чтобы восполнить этот пробел. США уже предоставили Киеву ракеты "воздух-земля", такие как высокоскоростная противорадиационная ракета AGM-88B, которую можно прикрепить к МиГам и использовать против наземных целей, таких как радары и системы ПВО. Пентагон также прислал Joint Direct Attack Munition, превращающий авиационные боеприпасы в разумные бомбы.

Однако интеграция AIM-120 с МиГами станет первым случаем, когда США предоставят возможность стрелять ракетами "воздух-воздух" из самолетов. У Украины уже есть ряд ракет, предоставленных европейскими странами, включая Великобританию и Бельгию.

Но процесс интеграции создает затруднения, отмечает Politico. Ракета не только должна быть физически установлена ​​на самолете, она также должна "разговаривать" с радаром самолета. Чтобы произвести выстрел, сначала радар самолета указывает ракете цель и направляет ракету, пока она не приблизится достаточно близко, чтобы самостоятельно найти цель.

"Главная проблема состоит в том, что американская и советская системы настолько разные, что ракета и самолет не могут общаться друг с другом", – объясняют собеседники издания.

"Мы поддерживаем регулярные контакты с украинскими лидерами, и мы будем продолжать тесно консультироваться с Украиной по поводу их нужд в безопасности. Наше внимание и дальше будет сосредотачиваться на обеспечении Украины реальными боеспособными возможностями, чтобы они могли защищать свою страну, но из соображений оперативной безопасности мы не будем обсуждать, какие инициативы мы можем или нет принимать в этих усилиях", - сказал подполковник Гаррон Гарн.

Напомним, что поставки американских истребителей ВСУ – это дискуссионный вопрос в США и других странах. В частности, из-за опасений, что это может привести к эскалации войны РФ против Украины.

Недавно Politico писало, что американские конгрессмены обратились к Байдену с призывом отправить F-16 в Украину Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.

В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокировкой решение стран-партнеров о передаче ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены , что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.