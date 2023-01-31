У Білому домі підтримали позицію Байдена не надсилати F-16 в Україну

У Білому домі виступили на захист позиції президента США Джо Байдена не відправляти в Україну винищувачі F-16, натомість вказавши на допомогу, яку Сполучені Штати вже надають, включно з танками Abrams.

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Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише CNN.

"Що я можу вам сказати – це те, що є багато можливостей, які вже відправляються або будуть відправлені найближчими тижнями й місяцями", – зазначив він.

Кірбі уточнив, що йдеться про відправку військового потенціалу, який матиме критично важливе значення для ЗСУ для ведення бойових дій взимку, а також навесні.

Він також вважає, що рішення про відправку танків Abrams, оголошене минулого тижня, не було прийнято надто пізно – навіть на тлі повідомлень про захоплення Росією нових територій на сході України.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Нагадаємо, після того, як Німеччина вирішилапередати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про позитивні сигнали від Польщі щодо готовності передати винищувачи F-16 у координації з НАТО.