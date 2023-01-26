Канада відправить Україні чотири танки Leopard

Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2 найближчим часом, вони допоможуть звільнити ще більше українських територій та захистити людей від російської агресії.

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Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд, пише "Європейська правда".

"Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом із допомогою наших союзників і партнерів значно допоможе Збройним Силам України в їхній героїчній боротьбі за захист свободи й суверенітету їхньої нації", - сказала вона.

Міністр зазначила, що ці танки готові до бою.

"Ми також розгорнемо певну кількість військовослужбовців Збройних сил Канади для навчання українських солдатів необхідним навичкам із цією технікою у процесі координації із союзниками", - повідомила вона.

Ананд також додала, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.

Нагадаємо, країна виробник Leopard — Німеччина — тривалий час відмовляла в такій військовій допомозі ЗСУ. Однак 25 січня Берлін схвалив відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам. Але партія дійде в Україну приблизно через три місяці.