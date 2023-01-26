Канада отправит Украине четыре танка Leopard

Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2 в ближайшее время, они помогут освободить еще больше украинских территорий и защитить людей от российской агрессии.

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Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, пишет "Европейская правда".

"Я объявляю, что Канада предоставит Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 в ближайшие недели. Это объявление вместе с помощью наших союзников и партнеров значительно поможет Вооруженным Силам Украины в их героической борьбе за защиту свободы и суверенитета их нации", - сказала она.

Министр отметила, что эти танки готовы к бою.

"Мы также развернем определенное количество военнослужащих Вооруженных сил Канады для обучения украинских солдат необходимым навыкам с этой техникой в процессе координации с союзниками", – сообщила она.

Ананд также добавила, что у Канады на вооружении находятся 82 танка Leopard 2, не уточнив, сколько из них готовы к боевому применению.

Напомним, страна производитель Leopard - Германия - долгое время отказывала в такой военной помощи ВСУ. Однако 25 января Берлин одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам. Но партия дойдет в Украину примерно через три месяца.