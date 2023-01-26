Польша хочет одной из первых передать Украине танки Leopard

Правительство Польши намерено как можно скорее передать в Украину танки Leopard и ожидает, пока украинские военные пройдут учения по эксплуатации оружия.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич в интервью Radio Plus.

"Только украинцы пройдут обучение, мы будем готовы передать это оборудование украинской стороне. Я убежден, что это перспектива нескольких недель", - заявил он.

Он отметил, что Польша готова предоставить Вооруженным силам Украины 14 танков Leopard.

Страна также активно работает над созданием коалиции государств по танкам. Скуркевич отметил, что сейчас в Европе более 2000 танков Leopard, которые используются несколькими странами.

Если Польша отправит танки в Украину в течение нескольких следующих недель, это будет означать, что она станет одной из первых. Так же, как Варшава по собственному примеру фактически подтолкнула другие страны передать танки ВСУ.

Напомним, страна производитель Leopard - Германия - долгое время отказывала в такой военной помощи ВСУ. Однако 25 января Берлин одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам. Но партия дойдет в Украину примерно через три месяца.