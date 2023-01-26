В РФ преуменьшают значение поставок Украине западных танков, чтобы успокоить россиян, - ISW

Кремль и российские пропагандисты пытаются приуменьшить значение передачи Западом танков Украине, что свидетельствует о том, что страна-агрессор РФ считает их большой угрозой для своей оккупационной армии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, 25 января спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине западных танков "Абрамс" и "Леопард" является "полным провалом… с точки зрения технологических аспектов" и что существует "явная переоценка потенциала, который эти танки добавят" ВСУ.

В то же время, российские пропагандисты пытались успокоить свою внутреннюю аудиторию, утверждая, что эти системы не представляют значительной угрозы и что предыдущие западные системы, такие как HIMARS, являются гораздо более серьезной угрозой.

"Ранее Кремль и российские милблогеры рассматривали предоставление Западом чисто оборонных ракетных систем Patriot как серьезную эскалацию между Россией и Западом. Тот факт, что Кремль и российские милблогеры не оформили предоставление бронетехники, которая реально могла бы помочь будущим украинским контрнаступательным операциям, говорит о том, что Кремль и российское информационное пространство продолжают выборочно выбирать, какие системы рассматривать как эскалацию", - отмечают аналитики ISW.

По их мнению, Кремль и российские пропагандисты, похоже, больше озабочены тем, чтобы успокоить потенциальные опасения по поводу влияния обязательств Запада по поставке Украине танков, чем подпиткой нарратива эскалации между РФ и Западом.

"В Кремле озабочены тем, что контрнаступательные операции ВСУ могут начаться еще до того, как начнут поступать западные танки", – констатируют аналитики ISW.

Поэтому российская оккупационная армия готовится провести решающую контратаку в Луганской области, чтобы помешать продвижению украинских войск в Кременную и отбросить их. Для этого они пытаются рассредоточить украинские подразделения, заставляя их реагировать на свои атаки по другим направлениям.

Также наступательные операции армии РФ в Запорожской области, по мнению аналитиков, ISW, преследуют цель раздуть российское информационное пространство положительными нарративами, компенсирующими неудачи вокруг Бахмута.

Отметим, 25 января стало известно, что США предоставят Вооруженным силам Украины 31 американский танк Abrams.

Германия также одобрила отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам.

Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.