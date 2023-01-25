В РФ пытаются оправдать необходимость больших потерь и мобилизации, - ISW

Начальник Генерального штаба и командующий группировкой российских оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов продолжает попытки изобразить себя и традиционную структуру военного командования настоящими защитниками России.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Отмечается, что 23 января Герасимов повторил, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин одобрил план министра обороны РФ Сергея Шойгу по развитию возможности российских войск реагировать на "новые угрозы военной безопасности" России.

Также Герасимов обвинил Украину и страны НАТО в том, что они стремятся угрожать России.

Герасимов утверждал, что "современная Россия никогда не знала такого уровня и интенсивности боевых действий" и намекнул, что нынешняя война в Украине представляет наибольшую угрозу для России со времен Великой Отечественной войны.

"Изображение Герасимовым войны и усилия Генерального штаба по активизации деятельности в историческом контексте Великой отечественной войны являются частью кампании по противодействию могуществу и влиянию основателя и куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также председателя Чечни Рамзана Кадырова", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, это также продолжает попытки Путина переформатировать нынешнюю борьбу как попытку, подобную Великой Отечественной войне, чтобы оправдать длительные требования к самопожертвованию и мобилизации русского народа.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал терять авторитет в глазах лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, решившего снова сделать ставку на регулярную армию.