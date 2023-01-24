На фронте осталась только пятая часть от ЧВК "Вагнер", - ISW

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет завербованных зеков на передовую в качестве пушечного мяса. Из всей его армии на передовой сейчас воюет только пятая часть. Остальные убиты, ранены или дезертировали.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики констатируют, что чрезмерная зависимость Пригожина от вербовки из исправительных колоний все больше влияет на боеспособность ЧВК "Вагнер".

Глава независимой российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова 23 января заявила, что из примерно 50 тысяч пленных, которых завербовала ППК "Вагнер", лишь 10 тысяч воюют на передовой в Украине из-за высоких потерь, сдачи в плен и уровня дезертирства.

"ISW не может независимо подтвердить эти цифры, но они очень вероятны, учитывая модель Вагнера об использовании зэков как пушечного мяса в очень изнурительных наступательных операциях", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что модель, которую "Вагнер" использовал, удерживая высокообученных наемников с длительным сроком службы как руководство и элементы типа специальных сил на вершине массы необученных заключенных, также приводит к большим боевым потерям, капитуляции и дезертирству.

Аналитики отмечают, что потери среди "вагнеровцев", вероятно, подрывают ее способность удерживать и эффективно использовать свою массу осужденных.

"Ранее ISW сообщал о случаях, когда родственники бойцов группы "Вагнер" получали пустые гробы после того, как им сообщали, что их близкие погибли в Украине, что свидетельствует о том, что "Вагнеру" не хватает базовой административной и бюрократической инфраструктуры для отслеживания и представления собственных потерь, придавая дополнительное доверие к данным организации "Русь сидящая"", - подчеркивают в ISW.

Напомним, по данным британской разведки, в состав ЧВК "Вагнер" было завербовано до 50 тысяч боевиков, задействованных в войне в Украине.

Ранее Министерство финансов США признало российскую ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.