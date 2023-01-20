Британська розвідка повідомила, скільки "вагнерівців" воює в Україні

Приватна військова компанія "Вагнер" має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, задіяних у війні в Україні, вона стала ключовим компонентом військової кампанії РФ.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що в кінці грудня 2022 року в російському Єдиному державному реєстрі з'явилася інформація про те, що група "Вагнер" офіційно зареєструвалася як юридична особа. Основним видом діяльності група оголосила "консультування з питань управління"; жодної згадки про бойові послуги не було.

"Наразі не зрозуміло, якою мірою "Центр ПВК Вагнера" буде використовуватися для управління воєнізованою діяльністю "Вагнера". Приватні військові компанії (ПВК) залишаються в Росії поза законом, незважаючи на тривалі дискусії про реформування законодавства" - йдеться у повідомленні.

У розвідці вважають, що власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями. Реєстрація продовжує "напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи".

За даними британської розвідки, до складу "Вагнера" входить 50 тисяч людей в Україні і група "стала ключовим компонентом української кампанії".

"Реєстрація, ймовірно, спрямована на те, щоб максимізувати комерційну вигоду Пригожина і ще більше узаконити дедалі відомішу організацію", - зазначають у розвідці.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин намагається посилити свої апаратні позиції в оточенні лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що у Кремлі намагаються завадити Пригожину підняти свій авторитет в РФ, адже він продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.