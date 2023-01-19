У Кремлі йде жорстка боротьба за владу і за місце біля Путіна, - розвідка

Очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин намагається посилити свої апаратні позиції в оточенні лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна.

За його словами, свою "мрію" Пригожин хоче втілити шляхом участі власних найманців у війні в Україні.

"Через дії ПВК "Вагнер" в Сирії та Африці, сотні злочинів проти людяності, які здійснили його найманці, ніхто з Заходу не хоче мати справ з Пригожиним. Він став токсичною особою для всього цивілізованого світу. Тому й сконцентрував свої зусилля на війні, аби разом зі своїми людьми бути на головних позиціях в оточенні Путіна. Це кроки для його виживання – посилення позицій, а потім зайняття високих посад", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Крім того, за словами Черняка, зараз у Кремлі триває жорстка боротьба за владу і за місце біля Путіна. Пригожин намагається показати себе переможцем, а керівництво російського Міноборони і Генштабу РФ робить відчайдушні спроби підвищити власні рейтинги.

За словами представника ГУР МО України, це вже впливає на настрої росіян, які за невдачі критикують військове керівництво РФ.

"Він каже, що це успіхи "Вагнер", але заради незначних тактичних перемог тисячі найманців вже знищені. Їх женуть у наступ по трупах за повної підтримки збройних сил РФ. А тепер Герасімов навряд чи надаватиме йому таку підтримку, бо йому потрібні свої здобутки і перемоги, і він робитиме все, щоб нейтралізувати Пригожина. Це логічні рішення. І якщо десь буде успіх, то це буде успіх Шойгу та Герасімова, а не Пригожина. Але при всіх їхніх потугах досягнути суттєвого успіху новому командуванню російських окупаційних військ вже не вдасться", – підсумував Черняк.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що у Кремлі намагаються завадити Пригожину підняти свій авторитет в РФ, адже він продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.