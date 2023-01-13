У РФ підготували нові методички для пропагандистів: наказали виправдовувати удари по енергетиці та ігнорувати ПВК "Вагнер"

Військове командування держави-агресора РФ підготувало загальні рекомендації щодо висвітлення війни в Україні для кремлівських пропагандистів.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що документ містить 11 пунктів і свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.

Основний зміст рекомендацій полягає в:

орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених Міноборони РФ джерел;

акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто міністра оборони РФ Сергія Шойгу та нового командувача війною Валерія Герасимова;



виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на "вимушеність" таких дій;



підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що "Росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО";



відмові від згадування ПВК "Вагнер" в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;



відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи Збройних сил Російської Федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.



Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомляла, що призначення начальника генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна до ведення війни.