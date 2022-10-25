Зростаючий вплив Пригожина в Росії може загрожувати режиму Путіна – ISW

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

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Про це йдеться у звіті Інститута дослідження війни (ISW).

"Пригожин займає винятково вигідну позицію в російській державній структурі та інформаційному просторі, що дозволяє йому розширювати свій електорат у Росії швидше, ніж російському вищому військовому командуванню", - зазначають аналітики.

В ISW зауважують, що російські блогери повідомили, що Пригожин спонсорує формування добровольчого батальйону на базі ПВК "Вагнер" і вже завербувало російського військового злочинця і колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна, який відомий своєю критикою керівництва Міноборони Росії.

"Пригожин може вільно рекламувати себе та своїх найманців, одночасно критикуючи кремлівських чиновників чи російську армію, не побоюючись опору", - підкреслюють аналітики.

Так, нещодавно Пригожин саркастично заявив, що будує "лінію Вагнера". Мовляв, задля того, аби російські військові, які "ховаються за спинами Вагнера", відчували себе у безпеці.

Пригожин також часто критикує армію Росії в ЗМІ. Натомість Міноборони РФ обмежене у своїх публічних заявах.

"Путін залежить від сил "Вагнера" в Бахмуті та, ймовірно, намагається задобрити Пригожина, незважаючи на те, що той підриває авторитет російської регулярної армії", – відзначають експерти Інституту.

Також Пригожин виграє від того, що він не займає офіційну відповідальну посаду.

На думку аналітиків, Пригожин, мабуть, дистанціювався від чеченського лідера Рамзана Кадирова. Сталося це псля того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування привернула велику увагу

"Це риторичне зрушення може вказувати на те, що Кадиров втрачає вплив і може боятися втратити свій контроль над регіоном на тлі несхвалення чеченців його вимог на підтримку війни Путіна", - додають в ISW.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Пригожин намагається вислужитися перед Путіним і показати перевагу ПВК "Вагнер" над Міністерством оборони РФ.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.