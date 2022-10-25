Растущее влияние Пригожина в России может угрожать режиму Путина – ISW

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW)

"Пригожин занимает исключительно выгодную позицию в российской государственной структуре и информационном пространстве, что позволяет ему расширять свой электорат в России быстрее, чем российское высшее военное командование", - отмечают аналитики.

В ISW подчеркивают, что российские блоггеры сообщили, что Пригожин спонсирует формирование добровольческого батальона на базе ЧВК "Вагнер" и уже завербовал российского военного преступника и бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина, известного своей критикой руководства Минобороны России.

"Пригожин может свободно рекламировать себя и своих наемников, одновременно критикуя кремлевских чиновников или российскую армию, не опасаясь сопротивления", - подчеркивают аналитики.

Так, недавно Пригожин саркастически заявил, что строит "линию Вагнера". Мол, чтобы российские военные, которые "прячутся за спинами Вагнера", чувствовали себя в безопасности.

Пригожин часто критикует армию России в СМИ. В то же время Минобороны РФ ограничено в своих публичных заявлениях.

"Путин зависит от сил "Вагнера" в Бахмуте и, вероятно, пытается задобрить Пригожина, несмотря на то, что тот подрывает авторитет российской регулярной армии", – отмечают эксперты Института.

Также Пригожин выигрывает от того, что он не занимает официальной ответственной должности.

По мнению аналитиков, Пригожин, по-видимому, дистанцировался от чеченского лидера Рамзана Кадырова. Случилось это после того, как их общая критика российского высшего военного командования привлекла большое внимание.

"Этот риторический сдвиг может указывать на то, что Кадыров теряет влияние и может бояться потерять свой контроль над регионом на фоне неодобрения чеченцев его требований в поддержку войны Путина", - добавляют в ISW.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Пригожин пытается выслужиться перед Путиным и показать преимущество ПИК "Вагнер" над Министерством обороны РФ.

Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.