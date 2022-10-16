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Пригожин намагається вислужитися перед Путіним і показати перевагу ПВК "Вагнер" над Міністерством оборони РФ, - ISW
Приватна військова компанія "Вагнер" намагається утвердити перевагу над Міністерством оборони Росії, а засновник ПВК бізнесмен Євген Пригожин хоче вислужитися перед президентом РФ Володимиром Путіним і утвердити свою перевагу над звичайними російськими сухопутними силами.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У відомстві посилаються на відео від 13 жовтня, на якому військовослужбовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ в невстановленому місці Херсонської області скаржаться, що від початку війни воюють у цьому районі без перерв і ротацій.
Окупанти скаржаться, що в них один БТР на 80 осіб, що значно обмежує їх маневреність.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після розповсюдження відео 14 жовтня телеграм-канал групи Вагнера повідомив, що керівництво приватної військової компанії передало 4 позашляховики 126-му батальйону берегової оборони для підтримки їхніх зусиль з утримання лінії фронту на Херсонщині.
"Це свідчить про те, що засновник ЧВК "Вагнер" Євгеній Пригожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним і відокремити сили "Вагнер" від звичайних сил МО", - підкреслюють в ISW .
На думку аналітиків, передача основного обладнання підрозділу звичайних російських сухопутних сил може бути неявною критикою очевидної неспроможності Міністерства оборони РФ забезпечити такими потребами своїх солдатів.
Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.