Пригожин намагається вислужитися перед Путіним і показати перевагу ПВК "Вагнер" над Міністерством оборони РФ, - ISW

Приватна військова компанія "Вагнер" намагається утвердити перевагу над Міністерством оборони Росії, а засновник ПВК бізнесмен Євген Пригожин хоче вислужитися перед президентом РФ Володимиром Путіним і утвердити свою перевагу над звичайними російськими сухопутними силами.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві посилаються на відео від 13 жовтня, на якому військовослужбовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ в невстановленому місці Херсонської області скаржаться, що від початку війни воюють у цьому районі без перерв і ротацій.

Окупанти скаржаться, що в них один БТР на 80 осіб, що значно обмежує їх маневреність.

Після розповсюдження відео 14 жовтня телеграм-канал групи Вагнера повідомив, що керівництво приватної військової компанії передало 4 позашляховики 126-му батальйону берегової оборони для підтримки їхніх зусиль з утримання лінії фронту на Херсонщині.

"Це свідчить про те, що засновник ЧВК "Вагнер" Євгеній Пригожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним і відокремити сили "Вагнер" від звичайних сил МО", - підкреслюють в ISW .

На думку аналітиків, передача основного обладнання підрозділу звичайних російських сухопутних сил може бути неявною критикою очевидної неспроможності Міністерства оборони РФ забезпечити такими потребами своїх солдатів.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.