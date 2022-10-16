Пригожин пытается выслужиться перед Путиным и показать преимущество ЧВК "Вагнер" над Министерстом обороны РФ, - ISW

Частная военная компания "Вагнер" пытается утвердить преимущество над Министерством обороны России, а основатель ПИК бизнесмен Евгений Пригожин хочет выслужиться перед президентом РФ Владимиром Путиным и утвердить свое превосходство над обычными российскими сухопутными силами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ведомстве ссылаются на видео от 13 октября, на котором военнослужащие 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ в неустановленном месте Херсонской области жалуются, что с начала войны воюют в этом районе без перерывов и ротаций.

Оккупанты жалуются, что у них один БТР на 80 человек, что значительно ограничивает их маневренность.

После распространения видео 14 октября телеграмм-канал группы Вагнера сообщил, что руководство частной военной компании передало 4 внедорожника 126-му батальону береговой обороны для поддержки их усилий по удержанию линии фронта в Херсонской области.

"Это свидетельствует о том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить силы "Вагнера" от обычных сил МО", - подчеркивают в ISW.

По мнению аналитиков, передача основного оборудования подразделения обычным российским сухопутным силам может свидетельствовать о неявной критике и очевидной несостоятельности Министерства обороны РФ обеспечить такими потребностями своих солдат.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.