Оккупанты готовятся к глубокой обороне по линии фронта – британская разведка

Армия страны-агрессора РФ строит оборонительные противотанковые укрепления для того, чтобы интегрировать реку Северский Донец в зону обороны и попытаться сдерживать контрнаступления украинских военных.

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Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

Отмечается, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 19 октября, что команда инженеров строит оборонительные противотанковые укрепления ( "линию Вагнера") на оккупированной территории Луганской области.

"Если планы столь масштабны, как утверждает Пригожин, то, скорее всего, работы направлены на интеграцию реки Северский Донецк в зону обороны, частично следуя линии контроля 2015 года", - говорится в сообщении.

Британская разведка считает, что проект предусматривает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны по нынешней линии фронта, чтобы, вероятно, сдерживать любые быстрые украинские контрнаступления.

Напомним, британская разведка предполагает, что российские власти серьезно рассматривают возможность отвода своих сил с Херсонщины, но из-за разрушенных мостов это будет непросто.