Окупанти готуються до глибокої оборони по лінії фронту – британська розвідка

Армія країни-агресора РФ будує оборонні протитанкові укріплення для того, щоб інтегрувати річку Сіверський Донець в зону оборони, та спробувати стримувати контрнаступи українських військових.

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Про це йдеться у повідомленні розвідки Британії.

Зазначається, що засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив 19 жовтня, що команда інженерів будує оборонні протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") на окупованій території Луганської області.

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донецьк в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка вважає, що проект передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.

Нагадаємо, британська розвідка припускає, що російська влада серйозно розглядає можливість відведення своїх сил з Херсонщини, але через зруйновані мости це буде непросто.