В Кремле идет жесткая борьба за власть и за место возле Путина, - разведка

Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции в окружении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, свою "мечту" Пригожин хочет реализовать путем участия собственных наемников в войне в Украине.

"По причине действия ЧВК "Вагнер" в Сирии и Африке, совершивших сотни преступлений против человечности, никто с Запада не хочет иметь дело с Пригожиным. Он стал токсичным лицом для всего цивилизованного мира. Поэтому и сконцентрировал свои усилия на войне, чтобы вместе со своими людьми быть на главных позициях в окружении Путина. Это шаги для его выживания – усиление позиций, а затем занятие высоких должностей", – отметил представитель военной разведки Украины.

Кроме того, по словам Черняка, сейчас в Кремле идет жесткая борьба за власть и место возле Путина. Пригожин пытается показать себя победителем, а руководство российского Минобороны и Генштаба РФ предпринимает отчаянные попытки повысить собственные рейтинги.

По словам представителя ГУР МО Украины, это уже влияет на настроения россиян, критикующих за неудачи военное руководство РФ.

"Он говорит, что это успехи "Вагнера", но ради незначительных тактических побед тысячи наемников уже уничтожены. Их гонят в наступление по трупам при полной поддержке вооруженных сил РФ. А теперь Герасимов вряд ли будет оказывать ему такую поддержку, потому что ему нужны свои достижения и победы, и он будет делать все, чтобы нейтрализовать Пригожина. Это логические решения. И если где-то будет успех, то это будет успех Шойгу и Герасимова, а не Пригожина. – подытожил Черняк.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что в Кремле пытаются помешать Пригожину поднять свой авторитет в РФ, ведь он продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.